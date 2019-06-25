تقارير: بعد اجتماع بالسيسي.. رئيس غانا يحضر مواجهة بنين بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أفادت تقارير صحفية غانية، أن نانا أكوفو أدو رئيس غانا، سيتواجد في استاد الإسماعيلية مساء اليوم، الثلاثاء، لحضور مواجهة بلاده ضد بنين في كأس أمم أفريقيا 2019.

موقع غانا سوكر نت الغاني، أكد أن الرئيس الغاني سيستغل زيارته الجارية حاليًا إلى مصر، من أجل حضور أول مباريات فريقه في كأس الأمم.

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وأوضح الموقع، أن الرئيس الغاني اجتمع مع رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في القاهرة، قبل أن يقرر التوجه إلى المحافظة التي تستضيف المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية.

وسبق للرئيس الغاني أن اجتمع مع لاعبي المنتخب قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، حيث طالبهم بالتأهل إلى المباراة النهائية، مع وعده بالحضور إلى مصر لمؤازرة الفريق.

الجدير بالذكر أن المنتخب الغاني سيخوض مبارياته في كأس أمم أفريقيا ضمن منتخبات المجموعة السادسة، والتي تضم نيجيريا، بنين وغينيا بيساو، في استاد الإسماعيلية.