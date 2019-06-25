خلاف بين رئيس ريال مدريد وزيدان بسبب نيمار

دخل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي في خلاف مع المدرب زيدان بسبب رغبة الرئيس في ضم اللاعب البرازيلي نيمار في الصيف الحالي. ولا يمانع النادي الباريسي رحيل نيمار عن صفوفه بينما تشير التقارير لرغبته في العودة لصفوف برشلونة. ويركز ريال مدريد في الوقت الحالي على رحيل لاعب الوسط الويلزي غاريث بيل وكذلك التخلص من العديد من اللاعبين. ويأمل النادي الأبيض الإسباني في رحيل لاعبيه بسعر جيد لتوفير المال اللازم لضم لاعبين جدد من بينهم نيمار في حال اقناع زيدان بالصفقة.

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