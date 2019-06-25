مانشستر يونايتد يحسم صفقة وان بيساكا

نجح مانشستر يونايتد في حسم صفقة النجم الإنجليزي وان بيساكا الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وصرحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن اليونايتد حسم صفقة وان بيساكا ليكون

ثاني صفقات الشياطين الحمر في هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد انهي صفقة وان بيساكا لصالحه، وسيخضع الإنجليزي للكشف الطبي هذا الأسبوع للإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" أمس الأثنين أن مانشستر يونايتد لم يتوصل لاتفاق نهائي مع كريستال بالاس حول سعر بيساكا، حيث طلب النادي مبلغ لايقل عن 50 مليون استرليني للسماح له بالرحيل.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تعاقد فى بداية الانتقالات الصيفية مع الويلزي دانيل جيمس البالغ من العمر 21 عاما، قادماً من سوانزي سيتي بمبلغ قدره 15.30 مليون استرليني.