متحدو الإعاقة بجامعة القناة يحصدون 13 ميدالية ببطولة كأس مصر

كرم الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناه السويس، اليوم الثلاثاء، أبطال نادى متحدى الإعاقة بجامعة قناة السويس والفائز بـ13 ميدالية فى بطولة كأس مصر لألعاب القوى، والتى أقيمت فى الفترة 19 الي 22 يونيو بالمركز الأولمبى بالمعادى. وحصد فريق الجامعة على 7 ميداليات ذهبيه وميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية حيث حصل عبد الرحمن فاضل علي ٢ ميدالية ذهب "١٠٠ م ،وثب طويل "وبولا سعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومصطفي مسعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومحمد عيد حصل علي فضيتين و4 ميداليات برونزية حيث حصل عبد الرحمن فاضل علي ٢ ميدالية ذهب "١٠٠ م ،وثب طويل "وبولا سعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومصطفي مسعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومحمد عيد حصل عليالميداليه الذهبيه في الوثب الطويل وأخري ميداليه برونزيه في ١٠٠ م ، و ٢ ميداليه فضية لمحمد السيد"١٠٠م ،وثب " و برونز لمحمد أيمن وحلمي حسن في ١٠٠م عدو ، وبمشاركه محمد المغربى المشرف العام عن نادى متحدى الإعاقة وسعيد هاشم المدير التنفيذي للنادي ومحمد السيد المدير المالي للنادي وإداري الفريق أحمد العريشي ومدرب الفريق حلمي علي حسن.

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