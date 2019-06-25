كرم الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناه السويس، اليوم الثلاثاء، أبطال نادى متحدى الإعاقة بجامعة قناة السويس والفائز بـ13 ميدالية فى بطولة كأس مصر لألعاب القوى، والتى أقيمت فى الفترة 19 الي 22 يونيو بالمركز الأولمبى بالمعادى.
وحصد فريق الجامعة على 7 ميداليات ذهبيه وميداليتينفضيتين و4 ميداليات برونزية حيث حصل عبد الرحمن فاضل علي ٢ ميدالية ذهب "١٠٠ م ،وثب طويل "وبولا سعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومصطفي مسعد 2 ذهب "١٠٠ م ،وثب "ومحمد عيد حصل علي
كانت هذه تفاصيل خبر متحدو الإعاقة بجامعة القناة يحصدون 13 ميدالية ببطولة كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.