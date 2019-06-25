الإسماعيلي يكشف عن الموقف النهائى من رحيل دونجا

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الإسماعيلي عن موقف محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق.
وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الإسماعيلي يفعل الفترة القادمة بند أحقية الشراء في عقد دونجا المنتقل من الزمالك لصفوف الدراويشعلى سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وأضاف المنياوي أن السبب وراء تخلف دونجا للتدريبات كانت لظروف مرض أبنه وكان غائب بإذن من الجهاز الفني للإسماعيلي.
وقال أن اللاعب كان قادمًا صباح
مؤكدًا أن اللاعب يرحب بالإستمرار في صفوف الإسماعيلي.
ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له بالدوري الممتاز عقب الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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