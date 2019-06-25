صبري المنياوي يكشف حقيقة مفاوضات الإسماعيلي لثلاثي الأهلي والزمالك

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مفاوضاته لضم ثلاثي لاعبي الأهلي والزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" عدم مفاوضات الدراويش مع محمد إبراهيم، وباسم مرسي، لاعبا الزمالك، وعمرو جمال، لاعب الأهلي.

وأضاف المنياوي أن باسم مرسي، وعمرو جمال،

ومحمد إبراهيم، لاعيبة على مستوى عال، ولكن الإسماعيلي يبحث عن مراكز معينة لدعم صفوفه.

ويواصل الدراويش استعداداته لمواجهة مباراته الآخيرة أمام الزمالك عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأيضا لخوض الموسم الجديد.