أزمة في أرسنال بسبب ميزانية سوق الإنتقالات

بدأت الانتقالات الصيفة، وبدأ معها الكثير من الجدل بين العديد من الأندية من أجل خطف اللاعبين، ويعد أرسنال هو النادي الوحيد من بين الاندية التي لم تنطلق بجدية للتعاقد مع أي لاعب لتقوية صفوف الفريق، نظرا لضعف إمكانيات القائمة الموجودة مع المدرب الإسباني إيمري.

ووضعت إدراة نادي أرسنال ميزانية ضعيفة جدا هذا الصيف، من أجل جلب صفقات جديدة ، ووصلت القيمة إلى 40 مليون يورو فقط، وهو مبلغ صغير جدا، بالنظر إلى إرتفاع أسعار اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

سيحتاج الفريق إلى بيع بعض اللاعبين لزيادة قيمة التعاقدات، وذكرت تقارير صحفية أن أرسنال ينوي الإستغناء عن كلا من ، مسعود أوزيل، وهينريك مختاريان، نظرا لهبوط مستوياتهم، وأن النادي يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد.

وسيلعب آرسنال الموسم المقبل في الدوري الأوروبي، وحل الفريق الإنجليزي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، في الموسم المنقضي برصيد 70 نقطة ، وكانت لدية فرصة ليلعب في دوري الأبطال، بأن يتغلب على تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن لم يستغلها وتلقى هزيمة ثقيلة من النادي اللندني بنتيجة 4 أهداف لهدف وحيد.

وتعد مشكلة عدم لعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا عائقا مع العديد من اللاعبين، ذلك لرغبتهم في المشاركة في البطولة الأعظم على مستوى الأندية.

و يعاني الجانرز من ضعف شديد في خطوط دفاعه، وكلفته الكثير من الخسائر في الموسم الماضي، لهبوط مستوى المدافع الألماني موستافي، واليوناني سوكراتيس، وإعتزال الفرنسي كوسينلي، وطرحت صحيفة " ميرور" الإنجليزية بعضا من اللاعبين على إدارة أرسنال للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الحالى، وهؤلاء اللاعبين هم :

يواكيم أندرسون، يعد المدافع الدنماركي الذي يلعب بين صوف سامبدوريا الإيطالي، خيارا جيدا لأوناي إيمري المدير الفني للفريق، ولعب صاحب الـ 22 عاما مع نادية الإيطالي 33 مباراة، ولم يسجل أي هدف، وقد يستطيع أرسنال إكمال التعاقد مع اللاعب لأنه لن يكلف خزينة الفريق الكثير.

كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي هو أحد أبرز المدافعين الموجودين على الساحة الرياضية، وسيكون حلا جيدا لدفاع الجانرز، حيث يمتاز بالقوة البدنية الكبيرة، وسيكون هناك عائقا كبيرا لإتمام التعاقد مع اللاعب،

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وهو القيمة التي سيسمح إدارة النادي الإيطالي بترك اللاعب من خلالها.

ويضع نابولي مبلغ وقدرة 85 مليون يورو، للسماح للاعب بالرحيل، وهذا المبلغ لن تستطيع الإدارة دفعه، بسببوضعها 40 مليون يورو فقط، كميزانية للتعاقد مع اللاعبين.

جمال لاسيليس، هو الاّخر سيمثلا حلا جيدا للجانرز، حيث لعب المدافع الإنجليزي مع نادي نيوكاسل 32 مباراة، وقدم مستويات جيدة مع فريقة، وهذه المستويات تؤهله بشكل كبير للدفاع عن قميص أرسنال.

ويلفرد زاها، لاعب وسط ملعب كريستال بالاس الإنجليزي، هو اللاعب الوحيد البعيد عن خط الدفاع، الذي إقترحته الصحيفة الإنجليزية على إدارة أرسنال، وترى ال"ميرور" أن اللاعب الإيفواري ،هو الذي يستطيع إعادة البريق مرة أخرى إلى ملعب الإمارات، نظرا لإمكانياته الكبيرة، والمستوى الذي قدمه مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل معهم 11 هدفا ، وساهم في أن يحل فريقه المركز الثاني عشر، برصيد 49 نقطة.

دييجو جودين، هو أحد أكثر اللاعبين خبرة في الساحة الأوروبية، وإنتهى عقد المدافع الأوروجواني مع ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد إنتهاء الموسم الماضي، وأفادت الكثير من التقارير أن جودين قريب من الإنتر، ولكن ما زال هناك ساحة من الوقت لتغغير وجهه اللاعب.

وتظل هناك مشكلة كبيرة تلاحق جماهير الجانرز وهي الإدارة التي تبخل في ضخ أموال كثيرة لشراء لاعبين جدد، وسياسة الإدارة هي بيع لاعبين من الفريق، للتعاقد مع لاعبين جدد، وهو الأمر الذي يذعج جماهير أرسنال.