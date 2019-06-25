بالأرقام.. ميسي أفضل من رونالدو في سن الـ32

يستمر الصراع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو على حصد الألقاب الفردية حيث لا يتم ذكر اسم البرغوث الأرجنتني والدون، إلا وتتم المقارنة بينهم من حيث الانتصارات والإنجازات الفردية والجماعية التي حققوها على صعيد الفرق والمنتخبات.

ومع استمرار الموسم الكروي، لا يزال الحديث قائماً عن الأفضل بينهم والسبب وجود العديد من المنافسات الدولية لكلاً اللاعبين.

فميسي لم يقنع إلى الآن فى بطولة أمريكا برفقة الأرجنتين، حيث تأهل للدور

الثاني بأداء ضعيف للغاية.

ونجح كريستيانو فى قيادة فرقته للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية فى نسختها الأولى.

وفى السنوات الثلاث المنقضية، فاز رونالدو بكرتين ذهبيتين، بينما فاز بها ميسي أخر مرة عام 2015.

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وفى رصيد كل منهما إلي الآن 5 كرات ذهبية، وستكون تلك الفترة بمثابة تحديد المصير لرصد أيهما أفضل عن الآخر لتحقيق الرقم القياسي. لكن رونالدو تخطي ميسي

بمرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (4) ليحصد بطولته الخامسة بشكل رسمي موسم 2017-2018.

ولكن ميسي رد عليه فى تلك الجوائز الفردية، عندما حصل علي جائزة الحذاء الذهبي فى أوروبا فى المواسم الثلاثة المنتهية وانفرد بالرقم (6).

ومع خطورة التنافس وحدته بين رونالدو (34عاماً) وميسي الذي اتم عامه (32) منذ يومين، فإنه أصبح مهماً رصد أرقام كلاً اللاعبين بعمر ال32.

ومع وصول رونالدو لسن ال32 خاض 802 مباراة بكل البطولات، سجل خلالهم 568هدفاً، وكان له أربع كرات ذهبية.

ولعب ميسي منذ بلوغه نفس العمر870 مباراة، سجل خلالها 671هدفاً للمنتخب وبرشلونة، وحصد 5 كرات ذهبية.