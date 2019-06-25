عثمان دسوقي: الداخلية تقدم بثلاث شكاوى ضد اتحاد الكرة وشكلنا جهازًا فنيًا جديدًا

تقدم مجلس إدارة نادي الداخلية بثلاث شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الدولية، ومركز التسوية التابعة للجنة الأولمبية.

تضمنت شكواهم ضد الاتحاد المصري بسبب تجاهل الاتحاد للعديد من شكواهم هذا الموسم ضد الحكام، ومجاملة الأندية الأخرى، ومنها نادي بيراميدز.

أكد اللواء عثمان دسوقي، المشرف على

Advertisements

قطاع الكرة بنادي الداخلية، أن ناديي بتروجيت والنجوم أيضًا تقدما بشكاوى للفيفا والمحكمة الدولية، ومركز التسوية التابعة للجنة الأولمبية.

قال دسوقي إن معسكر الفريق مستمر في الإسكندرية، تحت إشراف ضياء عبدالصمد، المدير الفني للفريق، ومجدي سعد،

المدرب العام، وحسام عبدالجواد، مدربًا، وأحمد عبداللطيف مخطط أحمال، ومحمد أبو السعود مدرب حراس.

ضم نادي الداخلية العديد من الصفقات هذا الموسم لدعم الفريق الأول، هم: وائل فراج، كان محترفًا بالخارج، أحمد سعد حارس مرمى في نجوم، وعبدالفتاح سعيد دروجبا من سمالوط، محمد أحمد سعد "زيكا" من المحلة.

كان نادي الداخلية والنجوم وبتروجيت هبطت لدوري القسم الثاني الموسم الماضي.