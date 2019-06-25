فشل مفاوضات تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي

فشلت مفاوضات تجديد إعارة رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي، والمنتخب الأولمبي، التي تنتهي بشكل رسمي يوم 1 يوليو المقبل. رسمي يوم 1 يوليو المقبل. أكد نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب، أن رمضان صبحي سيعود لإنجلترا في غضون الأيام المقبلة، موضحًا أن العرض الذي قدمه الأهلي لم يلقَ قبولًا لدى النادي الإنجليزي.

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