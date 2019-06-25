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إعلان موعد قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء عن موعد قرعة للموسم الجديد 2019-2020.

وأكد الاتحاد الإسباني خلال موقعه الرسمي في البيان صادر أن

قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم سيتم الإعلان عنها في الرابع من يوليو المقبل في الساعة الواحدة ظهراً، سيتم
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فصل قرعة الدرجة الأولى عن بطولة دوري الدرجة الثانية.

من المقرر أن تبدأ بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في 17 و 18 من شهر أغسطس القادم، ونجح فريق الإسباني في حصد اللقب الموسم الماضي .

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