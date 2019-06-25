إعلان موعد قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء عن موعد قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.
وأكد الاتحاد الإسباني خلال موقعه الرسمي في البيان صادر أنقرعة الدوري الإسباني لكرة القدم سيتم الإعلان عنها في الرابع من يوليو المقبل في الساعة الواحدة ظهراً، سيتم
من المقرر أن تبدأ بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في 17 و 18 من شهر أغسطس القادم، ونجح فريق برشلونة الإسباني في حصد اللقب الموسم الماضي .
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