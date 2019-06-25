صورة.. حسن كمال محاضرًا دوليًا في الاتحاد العالمي للتايكوندو

اختار الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنه الطبية بالاتحاد المصري والأفريقي، ونائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العالمي للتايكوندو، ضمن خمس خبراء دوليين من مختلف دول العالم كمحاضرينفي الدورة الطبية الدولية.
وتشكلت لجنه الخبراء من خمس محاضرين من فرنسا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وكندا، ومصر، إلى جانب الخبير العالمي
وتناولت الدورة مواضيع مختلفة وهامة في تشكيل معارف خبراء اللعبة، مثل التحكيم، والتدريب، والطب الرياضي، وحماية للاعبين بدنيا ونفسيا.
وألقى الدكتور حسن كمال أربعة محاضرات عن الموت المفاجئ في الرياضة، وقواعد مكافحة المنشطات والإصابات الرياضية، والدعم النفسي لطفل الرياضي.
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