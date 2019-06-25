نيمار يختصر طريق العودة إلى برشلونة بتقديم تنازلات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار أبلغ برشلونة أنه موافق على شروط العقد الذي قدمه النادي الكتالوني، دون خوض مفاوضات.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قرار نيمار يرجع لكونه يريد العودة إلى اللعب في الليجا، ورفقة برشلونة تحديدًا.



وأوضحت أن عقد برشلونة لنيمار يمتد إلى 5 مواسم، ويبلغ الراتب السنوي فيه 24 مليون يورو، وهو ما يعد مقاربًا لما كان يحصل عليه النجم البرازيلي فور التجديد الأخير مع البارسا.



وأفادت الصحيفة بأن العلاقات السيئة بين برشلونة وسان جيرمان هي ما قد تصعب عملية انتقال نيمار إلى "كامب نو" في الصيف الحالي.



يذكر أن تقارير سابقة قالت إن مستقبل نيمار، مع سان جيرمان تغير في الأيام الأخيرة، بعد تصريحات ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بأنه لم يتم إجبار النجم البرازيلي على الانضمام إلى الفريق في صيف 2017.



وفسرت التقارير تصريحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك نيمار، وهو تلميح لإمكانية مغادرة اللاعب لسان جيرمان هذا الصيف.



المصدر: موقع كورة