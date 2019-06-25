رياضة | عاجل.. نجوم نيجيريا يقاطعون التدريب ويهددون بالانسحاب من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجوم نيجيريا يقاطعون التدريب ويهددون بالانسحاب من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض لاعبو المتتخب النيجيري لكرة القدم، النزول إلى التدريب الرئيسي استعدادا لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

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وجاء رفض اللاعبين وتهديددهم بالانسحاب من أمم إفريقيا 2019 بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الاتحاد النيجيري، ورغبتهم في الحصول عليها قبل خوض أي مباراة.

وافتتح المنتخب النيجيري مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية، بالفوز على بوروندي، ويستعد لمواجهة غينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.