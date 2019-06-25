رياضة | "كاف" يرفض طلب الكاميرون لاستبدال لاعبه المصاب بالقلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يرفض طلب الكاميرون لاستبدال لاعبه المصاب بالقلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" رفض الموافقة على استبدال جويل تاجوى لاعب الفريق الذى يعانى من أزمة فى القلب لوجود خلل فى الشريان التاجى، بقائمة الفريق المشاركة حاليًا فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا اليوم أكد فيه أن الكاف رفض الاستبدال، على الرغم من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق وإرسال التقرير الطبى للكاف والذى يثبت وجود خطر على حياته حال مشاركته فى البطولة.