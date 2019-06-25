رياضة | هيديرسفيلد يضحك على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيديرسفيلد يضحك على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار عرض النادي الأهلي لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي دهشة وضحك مسئوليه لضعف قيمته المادية مقارنة بالـ6 شهور إعارة الأولى مع القلعة الحمراء

وعرض الأهلي استعارة رمضان صبحي مقابل 750 ألف جنيه إسترليني في الموسم المقبل وهو ما قوبل بدهشة من هيديرسفيلد لأن كان قد أعاره لمدة 6 شهور من يناير الماضي حتى أول مقابل 800 ألف جنيه إسترليني فكيف يعيره لمدة موسم بأقل من مبلغ الـ6 شهور.

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وطلب هيديرسفيلد مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني للموافقة على إعارة رمضان صبحي لمدة موسم للأهلي بداية من الانتقالات الصيفية.