رياضة | نيمار يزف خبرا سارا لإدارة برشلونة بشأن العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يزف خبرا سارا لإدارة برشلونة بشأن العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تتقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أمور جديدة في انتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الى برشلونة.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "سبورت"إن النجم البرازيلي قد أبلغ إدارة النادي الكتالوني أنه موافق على شروط العقد الذي قدمه النادي الكتالوني، دون خوض مفاوضات للتعاقد.

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وأفادت الصحيفة أن قرار الموهبة البرازيلية يرجع لأنه يريد العودة إلى اللعب الى برشلونة مجددا رفقة زملاءه السابقين ميسي وسواريز.

وأن عقد برشلونة لنيمار يمتد إلى 5 مواسم، ويبلغ الراتب السنوي فيه 24 مليون يورو، وهو ما يعد مقاربًا لما كان يحصل عليه النجم البرازيلي فور التجديد الأخير مع البارسا.

يذكر أن صرح من قبل نجم برشلونة لويس سواريز أن من لا يتمنى ضم نيمار دا سيلفا مشيرا الى تمنيه العودة مرة أخرى لبرشلونة.