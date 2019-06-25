رياضة | رسميا.. الأهلي يمهد لعقوبة جديدة على "الهارب" سليماني كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يمهد لعقوبة جديدة على "الهارب" سليماني كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه أرسل خطابَا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد من خلاله بعدم قيام الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب بسداد العقوبة المالية التي وقعت عليه في وقت سابق.

وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"قمنا بإخطار الاتحاد الدولي اليوم أن اللاعب الإيفواري لم يسدد العقوبة المالية والمقدرة بمليون و 450 ألف دولار".

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وتابع حلمي عبد الرازق: "ننتظر عقوبة الفيفا التي سيوقعها على سليماني كوليبالي فهو صاحب الحق في ذلك".