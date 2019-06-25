رياضة | الطالب الموريتاني يرد على مدحت شلبي: حزين لما حدث فهل نسيتم 2016 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطالب الموريتاني يرد على مدحت شلبي: حزين لما حدث فهل نسيتم 2016 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أثار عدم معرفة الإعلامي مدحت شلبي مقدم برنامج مساء الأنوار عبر قناة نايل سبورت أن موريتانيا دولة عربية خلال استضافته مجموعة من الطلاب الأفارقة الدارسين بالأزهر الشريف.

أعرب خالد محمد موسى الطالب الموريتاني الذي أتى إلى مصر بمنحة من الأزهر الشريف، وكان أحد الضيوف بالبرنامج أنه يعتب على الإعلامي مدحت شلبي عدم معرفته أن دولة موريتانيا عربية؛ خاصة أنها استضافت القمة العربية في عام ٢٠١٦م.

Advertisements

وأضاف أنه يتحدث العربية منذ ولادته نظرا لأن اللغة العربية هي الرسمية، لافتا إلى أن هناك تقصير من الإعلام العربي تجاه دولة موريتانيا، وأنه يقيم بمصر للدراسة في الأزهر الشريف نظرا لأنه منبع الوسطية الإسلامية.

وأنهى خالد تصريحاته أن منتخب بلاده المشارك حاليا بكأس الأمم الإفريقية شهد طفرة رياضية عقب تولى الرئيس الحالي بالدولة، ومن المنتظر أن يتطور الأداء في المستقبل القريب.