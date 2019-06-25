رياضة | خاص.. الأهلي يرحب بالتنازل عن قضية عبد الله السعيد بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يرحب بالتنازل عن قضية عبد الله السعيد بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للحصول على مستحقاتنا لعدم الالتزام ببنود التعاقد مع القلعة الحمراء.

وقال حلمي عبد الرازق لـ"الخليج 365 الرياضي": "العقد الذي بين الأهلي وعبد الله يفيد أنه في حالة انتقاله لأي ناد داخل مصر يستوجب دفعه 2 مليون دولار".

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وأضاف حلمي عبد الرازق: "مرحبا بالتنازل عن القضية لكن بعد سداد عبد الله السعيد قيمة الشرط الجزائي وهو 2 مليون دولار أما غير ذلك فلا تنازل".