رياضة | رد فعل قوي.. رمضان صبحي يتدخل لإحياء أحلام الأهلي أمام هيديرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل قوي.. رمضان صبحي يتدخل لإحياء أحلام الأهلي أمام هيديرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيديرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى صفوف الأهلي نادر شوقي وكيل أعماله بسرعة إنهاء المفاوضات مع النادي الإنجليزي، بشأن استمراره بالقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وتحدث شوقي مع رمضان صبحي صعوبة الموقف بعد رفض هيديرسفيلد الإنجليزي، استمراره ومطالبته بالعودة في أقصى وقت استعدادا للموسم الجديد.

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وأبلغ شوقي اللاعب، أنه عليه الالتزام بقرار ناديه حتى لا يتعرض للعقوبات على أن يتولى هو إنهاء الأمر بالاتفاق مع الأهلي بعد ذلك.

وأكد شوقي أن النادي الإنجليزي رفض عرض الأهلي وتمسك بمتطلباته للموافقه على إعارته، ولكن تأخر الإدارة في التحرك، وضعه في مأزق شديد بعد بدء فترة إعداد ناديه للموسم الجديد.

وكان هيديرسفيلد، رفض مد فترة إعارة اللاعب لصفوف النادي الأهلي لمدة عام جديد، وطالبه بالعودة في حد أقصاه الأسبوع الجاري، استعدادا لمنافسات القسم الثاني بالدوري الإنجليزي