رياضة | روما يصدم يوفينتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يصدم يوفينتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن روما رد على عرض يوفنتوس، المقدم من أجل التعاقد مع أبرز نجوم الفريق.

وتبعا للصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" أن نادي روما رفض عرض اليوفنتوس الذي تقدم منذ بعرض يبلغ 35 مليون يورو، لضم لاعب الئاب المتألق نيكولو زانيولو.

وأفادت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لنادي السيدة العجوز فابيو باراتيسي يتواصل مع كلاوديو فيجوريلي وكيل زانيولو من أجل الوصول لسعر الصفقة المناسب.

كما يذكر أن في حالة اتمام التعاقد سيحصل إنتر ميلان على 15% من قيمة الصفقة ، وفقًا للعقد المبرم بين روما والنيراتزوري عند التعاقد مع زانيولو في الانتقالات الصيفية الماضية.