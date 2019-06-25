رياضة | من هيديرسفيلد للأهلي: انتهى زمن رمضان صبحي.. أرقامنا خيالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هيديرسفيلد للأهلي: انتهى زمن رمضان صبحي.. أرقامنا خيالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك نادي هيديرسفيلد الإنجليزي بشروطه للاستنغناء عن رمضان صبحي لاعب الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعرض الأهلي شراء رمضان صبحي بشكل نهائي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، فيما طلب هيديرسفيلد بـ8.5 مليون إسترليني ورفض عرض الشراء. Advertisements أما عرض الإعارة فتضمن استعارة الأهلي لرمضان صبحي مقابل 750 ألف جنيه إسترليني لكن هيديرسفيلد طلب 4 ملايين إسترليني للموافقة على الإعارة.

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