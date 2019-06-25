رياضة | نبيل معلول عن التعادل أمام أنجولا: أسوأ مباراة لتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول عن التعادل أمام أنجولا: أسوأ مباراة لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن المنتخب التونسي قدم مباراة متوسطة المستوى أمام أنجولا في المباراة الافتتاحية للمنتخب ببطولة امم افريقيا.

وأضاف نبيل معلول في تصريحاته ببرنامج "نجوم افريقيا" على إذاعة نجوم اف ام الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، المنتخب التونسي كان خارج الفورمة بشكل كبير ولما يظهر بالمستوى المطلوب خاصة في ظل الدعم الكبير والمساندة الجماهيرية التي لقاها في المباراة.