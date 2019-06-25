رياضة | ساديو ماني يهدد الجزائر ويتحدث عن منتخب اللاعب الواحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يهدد الجزائر ويتحدث عن منتخب اللاعب الواحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ساديو ماني نجم منتخب السنغال أن بلاده عليه الاستمرار في الكرة الجماعية إذا أرادت الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية: "قائمة السنغال تضم 23 لاعبا، وليس أنا فقط، وعلينا تقديم كرة قدم جماعية لأن كرة القدم لا تعتمد على لاعب واحد فقط".

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وأضاف ساديو ماني: "حققنا فوزاً مستحقاً أمام تنزانيا وأعتقد أن لدينا فريق جيد يمكنه الفوز بأمم إفريقيا في مصر لكن علينا الاستمرار في الدعم والمساندة".

وتابع ساديو ماني: "سنلعب أمام الجزائر من أجل الفوز فقط لحسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية رغم صعوبة منتخب الجزائر".