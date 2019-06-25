الان تتابع عبد العزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة نادي الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 4:16 م, 25 يونيو 2019 م التعليقات: 0 برئاسة فهد بن سعد العتيبي الرياض - الخليج 365: اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الهلال بمدينة الرياض لمدة 4 سنوات برئاسة الأستاذ فهد بن سعد نافل العتيبي، وعضوية كل من:

1- الأستاذ/ سلطان بن حسن بن سعيد

2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان

3 – الأستاذ/ فيصل بن عبدالمحسن الغشيان

4-الأستاذ/ سلمان بن أحمد التويجري

5-الأستاذ/ فهد بن عبدالله المفرج

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