شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورندي: الإرادة والعمل الجيد مفتاح الفوز على مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أوليفيه نيكوجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، إنه يأمل في تحقيق الفوز على مدغشقر خلال المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين.

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وأضاف «نيكوجيكو»: «لدينا القدرة وعلينا التركيز من أجل الوصول للنتيجة المرجوة».

ووتابع «نيكوجيكو» في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام مدغشقر: «خسرنا مباراتنا الأولى أمام نيجيريا، ولدينا آمال بتحقيق الفوز في آخر مباراتين للتأهل. يجب أن نكون متفائلين، وسنفعل ما بوسعنا».

وأكد: «تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالفوز، والإرادة والعمل هما مفتاح الفوز على مدغشقر في مباراة الجولة الثانية».

وواصل: «كانت أول مباراة أمام نيجيريا ولم يحالفنا التوفيق رغم الأداء الجيد.. نريد أن نفوز ولدينا القدرة على ذلك».