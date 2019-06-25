شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورندي: الإرادة والعمل الجيد مفتاح الفوز على مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أوليفيه نيكوجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، إنه يأمل في تحقيق الفوز على مدغشقر خلال المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين.
وأضاف «نيكوجيكو»: «لدينا القدرة وعلينا التركيز من أجل الوصول للنتيجة المرجوة».
ووتابع «نيكوجيكو» في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام مدغشقر: «خسرنا مباراتنا الأولى أمام نيجيريا، ولدينا آمال بتحقيق الفوز في آخر مباراتين للتأهل. يجب أن نكون متفائلين، وسنفعل ما بوسعنا».
وأكد: «تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالفوز، والإرادة والعمل هما مفتاح الفوز على مدغشقر في مباراة الجولة الثانية».
وواصل: «كانت أول مباراة أمام نيجيريا ولم يحالفنا التوفيق رغم الأداء الجيد.. نريد أن نفوز ولدينا القدرة على ذلك».
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