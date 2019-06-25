نجم الاتفاق يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

يستعد محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق، لإجراء جراحة غدا الأربعاء، سيتم بعدها تحديد البرنامج التأهيلي قبل عودته للتمارين الفردية، والجماعية.

وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: "يجري لاعب الاتفاق محمد الكويكبي عملية جراحية لمعالجة فتق رياضي في ألمانيا، غدا الأربعاء حوالي الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت المملكة على أن يتم تحديد عودته للتمارين في وقت لاحق".



على صعيد آخر قرر مجلس إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تعيين ماجد معاذ العوهلي مديرا تنفيذيا للنادي، وهو المنصب الذي استحدثته لائحة الأندية المعدلة أخيرا.