الارشيف / اخبار الرياضه

سيليسين يجتاز الكشف الطبي في فالنسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اجتاز الهولندي ياسبر سيليسين، حارس ، اليوم الثلاثاء، الكشف الطبي للانتقال إلى فالنسيا في هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيليسين بات على أعتاب التوقيع الرسمي مع فالنسيا، وقد يتم الإعلان عن إتمام الصفقة اليوم.

وأشارت إلى أن البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، سيكمل بعد صفقة سيليسن إجراءات انتقاله إلى برشلونة، للعب دور البديل للألماني أندريه تير شتيجن.

Advertisements

وأضافت أن الاتفاق بين الناديين، يتضمن دفع البارسا 25 مليون يورو، رغم أن الصفقة لن تكون تبادلية من الناحية الفنية.

يذكر أن سيليسين هو من طلب الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي، للانتقال إلى فريق يشارك معه بصفة مستمرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيليسين يجتاز الكشف الطبي في فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا