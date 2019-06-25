سيليسين يجتاز الكشف الطبي في فالنسيا

اجتاز الهولندي ياسبر سيليسين، حارس برشلونة، اليوم الثلاثاء، الكشف الطبي للانتقال إلى فالنسيا في هذا الصيف.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيليسين بات على أعتاب التوقيع الرسمي مع فالنسيا، وقد يتم الإعلان عن إتمام الصفقة اليوم.
وأشارت إلى أن البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، سيكمل بعد صفقة سيليسن إجراءات انتقاله إلى برشلونة، للعب دور البديل للألماني أندريه تير شتيجن.
وأضافت أن الاتفاق بين الناديين، يتضمن دفع البارسا 25 مليون يورو، رغم أن الصفقة لن تكون تبادلية من الناحية الفنية.
يذكر أن سيليسين هو من طلب الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي، للانتقال إلى فريق يشارك معه بصفة مستمرة.
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