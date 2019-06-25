روما يرفض عرض يوفنتوس

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن روما رفض عرض يوفنتوس، من أجل التعاقد مع أحد نجوم الذئاب.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس تقدم منذ أيام بعرض يبلغ 35 مليون يورو، لضم نيكولو زانيولو، إلا أن روما رفضه واعتبره منخفضًا للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لم يستسلم، حيث ما زال فابيو باراتيسي المدير الرياضي للنادي، يتواصل مع كلاوديو فيجوريلي وكيل زانيولو.
وسبق أن قالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس مستعد لتقديم ماتيا بيرين أو خوان كوادرادو إلى روما، من أجل حسم الصفقة.
يذكر أن إنتر ميلان سيحصل على 15% من قيمة الصفقة إذا تمت، وفقًا للعقد المبرم بين روما والنيراتزوري عند التعاقد مع زانيولو في الصيف الماضي.
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