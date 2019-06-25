5 أيام تحسم مصير كوفاسيتش

أثيرت الكثير من التكهنات حول مصير الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض كوفاسيتش الموسم الماضي في صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة، حيث شارك في 32 مباراة في البريميرليج، وصنع هدفين ولم يُسجل أي هدف، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي يريد استمرار كوفاسيتش في صفوفه على سبيل الإعارة الموسم المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أزمة البلوز مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحظره من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشكلة تشيلسي هي أن إنتر ميلان انضم للصراع على كوفاسيتش مؤخرًا، واللاعب سيرحب بالعودة للنيراتزوري والمشاركة في مشروع النادي الجديد تحت قيادة كونتي.

وأفاد التقرير، بأن تشيلسي لديه مهلة لمدة 5 أيام حتى 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه إعارة كوفاسيتش، وعليه أن يحسم قراره النهائي.