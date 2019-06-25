شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستغنى عن هذا الثنائى بناء على رغبة مختار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغنى الانتاج الحربى عن الثنائى أحمد رؤوف وحمادة ناصر حيث أرسل النادى خطابات شكر للاعبين بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار في عدم استمرارهم مع الفريق .

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وأحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".