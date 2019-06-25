شكرا لقرائتكم تعثر مفاوضات الأهلى لاستعارة أو شراء رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت مفاوضات بقاء رمضان صبحي مع الأهلى فى الموسم الجديد إلى مرحلة صعبة حيث تعثرت بينهما ، بعد دخول الإدارة الأهلاوية فى مفاوضات رسمية مع هيدرسيفيلد الإنجليزي لاستعارة أو شراء الجناح الدولي .

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وبحسب مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن المفاوضات متعثرة بشكل كبير نافياً إغلاق الأمر بشكل نهائي حيث عرض الأهلى 750 الف استرليني لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم، فى الوقت الذى كان الأهلى قد استعاره لمدة 6 أشهر مقابل 800 الف استرليني، مما أثار اندهاش إدارة هيدرسيفيلد، والتي طلبت الحصول على 2 مليون ونصف استرليني لإعارة صبحي لموسم واحد للأهلي.

وأكد المصدر، أن عرض الأهلى الرسمي فى الشراء النهائي وصل إلى 2 مليون و500 الف استرليني، بينما طلبت إدارة هيدرسيفيلد الحصول على 8 ملايين استرليني لبيع رمضان صبحي بشكل نهائي خاصة وأنهم قاموا بشرائه مقابل 6 ملايين استرليني من صفوف ستوك سيتي.