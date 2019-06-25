شكرا لقرائتكم الطريق إلى الاستاد.. اعرف المحاور المرورية وصولا للدفاع الجوى بعيدا عن الزحام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجد العديد من الطرق المؤدية الى استاد الدفاع الجوى، لتسهيل وصول المواطنين والمشجعين الى الاستاد فى أسرع وقت ممكن قبل زحام المحاور و من تلك الطرق :

-القادم الى الدفاع الجوى من الاقاليم القادم من الزراعى ثم التوجه لمطلع شبرا للدائرى حتى الوصول الى منزل المعادى ثم التوجه لمحور المشير طنطاوى ثم الدوران شمالا لاستاد الدفاع الجوى

-القادم الى الدفاع الجوى من القاهرة الصعود الى الطريق الدائرى حتى الوصول الى منزل المعادى ثم التوجه لمحور المشير طنطاوى و استكمال الرحلة حتى الاستاد

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-القادم من دائرى الجيزة التوجه الى وصلة المعادى حتى منزل المعادى وصولا الى محور المشير حتى بوابة الاستاد