شكرا لقرائتكم على معلول يقضى إجازته برفقة نجله على أحد الشواطئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الدولى التونسى على معلول نجم الأهلى مع نجله على أحد الشواطىء فى قضاء إجازته .

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وحصل معلول ظهير أيسر الأهلى على إذن من الفريق لمد إجازته على أن يعود إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بالتنسيق مع جهاز الكرة.



على معول



علي معول



علي

وحصل على معلول على إجازته متأخراً بعد انضمامه لمعسكر منتخب تونس قبل استبعاده فى اللحظات الأخيرة من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، لذلك مد الجهاز الفنى الإجازة للدولى التونسى على أن يسافر مع الفريق لإسبانيا لخوض معسكر الفريق هناك.