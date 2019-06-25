شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي الجديد: سأقصي الهلال من الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة، ثقته التامة في تجاوز الهلال بدوري أبطال آسيا عندما يلتقي الفريقان في ثمن نهائي البطولة، مشيرا إلى أنه مستعد لخوض التحديات الجديدة التي ستواجهه في الدوري السعودي، بجانب إعادة الأهلي إلى منصات التتويج، متسلحا بالنجاحات التي حققها في مشواره مع الأندية الأخرى.

ووقع الأهلي الأسبوع الماضي مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسمين المقبلين.

وقال برانكو في مقابلة مع صحيفة "sportske" الكرواتية: أشعر بالتفاؤل في مهمتي المقبلة، وأعتقد أننا سنحقق الانتصارات، وأمامنا مهمة في دوري أبطال آسيا ضد الهلال، وأعتقد أيضا أننا سنمضي قدما في دوري الأبطال وسنتأهل على حساب الهلال.

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حوار برانكو مع الصحيفة الكرواتية

وأبدى المدرب الكرواتي حماسا شديدا لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة، وقال: بالكاد أستطيع الانتظار لهذا التحدي الجديد، والطموحات مرتفعة رغم أن الأهلي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، ولكن النادي يطمح لتحقيق الألقاب ويمتلك الرغبة، وأعتقد أنني سأنجح في المهمة.

وتمكن برانكو من الحصول على الألقاب في الأندية التي دربها بكرواتيا والصين وصولا إلى إيران، ويطمح للفوز بالألقاب في السعودية، وذكر: مستعد لخوض التجربة مع أحد أكبر أربعة أندية في السعودية، حيث يعتبر الأهلي والهلال والنصر والاتحاد من أقوى الأندية، وأعرف الدوري جيدا وكرة القدم هناك.

وحول صعوبة المهمة، لاسيما أنه إذا ما تعرض لعدة هزائم متتالية يمكن أن تتم إقالته، أوضح: عندما تعمل في وظيفة التدريب إنك تعتاد على التعايش مع هذا النوع من التوتر، ورأيت ما حدث مع بيليتش في نادي الاتحاد وزوران بالنسبة للهلال.

وعلى الرغم من وصوله إلى 65 عاما، كشف برانكو أنه لم يتعب من العمل في مجال التدريب ومن خوض التحديات، وواصل: أحب وظيفة التدريب اليومية في النادي، إنها طريقتي في الحياة وأنا سعيد لكوني قادرا على مواصلة العمل في الأندية، وأنا متحمس لخوض تجربتي الجديدة كما فعلت مع الفرق الأخرى، وأتطلع لصناعة سجل حافل في الأهلي.