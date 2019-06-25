شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يعتمد تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة البلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان ولمدة 4 سنوات. وفازت قائمة البلطان برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب الأسبوع الماضي، وذلك بالتزكية. ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة مجلس إدارة نادي الشباب، والتي ضمت خليف الهويشان في منصب نائب الرئيس، إلى جانب عضوية فهد العليان وفهد الشعلان وأحمد الكنهل وكنعان الكنعاني وتركي الفرج.

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