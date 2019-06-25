شكرا لقرائتكم مدرب بوغبا السابق يطلب منه الرحيل إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب فرانسوا رودريغز، مدير ومدرب أكاديمية فريق لوهافر الفرنسي، من لاعبه السابق بول بوغبا مغادرة مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال مدير الأكاديمية التي تدرب فيها بوغبا في المراحل السنية: مغادرة بوغبا إلى ريال مدريد فكرة رائعة، وسيكون من الصعب عليه تجاهل دعوة الفرنسي زين الدين زيدان.

ولعب بوغبا في أكاديمية لوهافر في الفترة ما بين 2007-2009 قبل الانتقال المثير للجدل إلى فريق مانشستر يونايتد، وشارك في ثلاث مباريات في الفريق الأول قبل أن يسمح له السير أليكس فيرغسون بالذهاب إلى يوفنتوس في عام 2012، وبعد 4 سنوات، دفع مانشستر يونايتد رقماً قياسياً عالمياً قدره 113 دولارا لإعادة توقيعه.

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وقدمت مدرسة فريق لوهافر مجموعة متميزة من لاعبي كرة القدم، على غرار نجمي فريق مانشستر سيتي حاليا بنيامين ميندي ورياض محرز، وكذالك فيرلاند ميندي الوافد الجديد لفريق ريال مدريد.

وأضاف مدير أكاديمية لوهافر: مهم جدا لبول بوغبا أن يعمل مع مدرب ريال مدريد زين الدين، أعتقد أنه سيعطي الكثير للفريق الجديد الذي يعده زيدان، ستكون فكرة رائعة بالنسبة لي.

وأضاف: بوغبا يحتاج إلى تحدٍّ آخر، إنه لاعب يحب التحديات والمنافسة بصفة عامة، أعتقد أنه قدم كل شيء لفريق مانشستر يونايتد، وأعتقد أيضًا أنه بإمكانه العمل مع زيدان، بول يعلم أن زين الدين سيساعده نفسيا.