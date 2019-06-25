كتب: ضياء السقا
انتابت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، موجة من السخرية بعد خطأ فادح للإعلامي مدحت شلبي، والذي لم يكن يعلم أن موريتانيا دولة عربية تتحدث اللغة العربية.
واستضاف شلبي أحد الطلاب الموريتانيين الدارسين في مصر، وسأله خلال اللقاء أين تعلمت العربية؟، ليجيب الضيف أنه تعلمها في دراسته ليكتشف الإعلامي خلال الحديث أن موريتانيا بلد ناطق بالعربية.
أول تعليق من شلبي
من جانبه علق شلبي على حملة السخرية، خلال برنامجه "مساء الأنوار"، على النيل للرياضة، قائلا: "سعيد للغاية بانتشار الفيديو على السوشيال ميديا، وصحيح أني أخطأت في سؤالي وأقريت بده، لكن ما أسعدني أن الفيديو أغرق وسائل التواصل الاجتماعي ما يعني أن برنامجي يحظى بنسبة متابعة عالية للغاية".
جانب من التعليقات الساخرة:
كانت هذه تفاصيل خبر سخرية على السوشيال ميديا بعد خطأ مدحت شلبي الفادح.. وأول تعليق من الإعلامي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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