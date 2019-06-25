سحب الدعوى ضد تايغر وودز بعد وفاة أحد موظفيه

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أكد محامي نجم الغولف الأميركي تايغر وودز الإثنين أن موكله لم يعد ملاحقا قضائيا من قبل والدي أحد موظفي مطعمه الذي توفي في حادث سيارة في ديسمبر/كانون الاول الماضي.

ولا تزال الدعوى ضد صديقته إيريكا هيرمان التي تشغل منصب مديرة مطعم "ذا وودز" في جوبيتر بولاية فلوريدا.

وقال المحامي باري بوستمان في بيان "هذا هو القرار الصحيح".

وأضاف "ما حدث في تلك الليلة مأساوي، لكن الحقائق ستظهر أن أسباب حادث السيد إيمسبيرغر هي قراراته الخاصة".

ويحمّل والدا الضحية نيكولاس ايميسبرغر الذي كان نادلا في المطعم وودز وشريكته مسؤولية وفاة ابنهما البالغ 24 عاما والذي كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

وأظهر تشريح ايميسبرغر الذي توفي نتيجة جروح في مكان الحادث ان مستوى الكحول في دمه يزيد ثلاثة أضعاف عن المعدل المسموح فيه في فلوريدا.

وبحسب نص الشكوى التي كانت العائلة تقدمت بها في الوهلة الأولى فإن "تايغر وودز كان يعرف أو كان يجب أن يعرف ان ايميسبرغر مدمن على المشروبات الكحولية و/أو انه كان سكيرا".

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تابع "تناول تايغر وودز واريكا هيرمان مشروبات معه في "ذا وودز" قبل أيام من حادثه المميت في 10 كانون الاول/ديسمبر 2018".

ولم يوضح النص ما اذا كان وودز و/أو هيرمان حاضرين مساء الحادث في المطعم قبل وفاة الشاب.

وعلق وودز وقتها على الموضوع "نحن حزينون جدا لرحيل نيك. ما حصل في تلك الليلة كان مأساويا.. نتعاطف مع ألم عائلته وانه لامر محزن للغاية".

ويعد وودز (43 عاما) من الرياضيين الأعلى أجرا في العالم، وجمع خلال مسيرته أكثر من 1,5 مليار يورو.

وعاد الموسم الماضي الى الواجهة بعد أربعة مواسم مخيبة عانى فيها من اصابات وجراحة في ظهره.

وتوج وودز في نيسان/أبريل الماضي بماسترز أوغوستا للغولف هو الـ 15 له في الغراند سلام والأول بعد 11 عاما من الانتظار، وتحديدا منذ تتويجه في بطولة الولايات المفتوحة عام 2008.

واتهم محامي الضحية ادارة المطعم باخفاء اشرطة المراقبة. وقال سينسر كوفين "أحد أبرز المشكلات الهامة في هذه القضية هو تدمير الأدلة".

تابع "هذا يظهر ان اشخاصا يعرفون حدوث شيء ما، وارادوا التخلص من أدلة. نملك الدليل ان هذا الشريط الذي يظهر فيه نيك وهو يشرب لمدة ثلاث ساعات في الحانة تم تدميره بعد فترة وجيزة".