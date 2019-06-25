نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين الأوائل

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انتقد الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا معيار اختيار المصنفين الاوائل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، الذي يأخذ بعين الإعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون "احترام نظام" التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ما يضعه في المركز الثالث خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

وصرح نادال خلال مقابلة بثت مساء الاثنين على قناة موفيستار الاسبانية "الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك".

وتابع "الامر لا يتعلق بحالتي فقط. لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لانهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف انواع أرضيات الملاعب، ان حصلوا على ترتيب (في التصنيف العالمي). ولكن هناك (في ويمبلدون)، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيدا".

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وبينما تعتمد بطولات الغراند سلام الاخرى على ترتيب التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من أجل اختيار تصنيف اللاعبين الاوائل، والذين يحصلون على افضلية خلال القرعة، تعتمد بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من تموز/يوليو المقبل، على ترتيب خاص بها يأخذ بعين الاعتبار التصنيف العالمي للاعبين، ولكن ايضاً النتائج على الملاعب العشبية.

نتيجة لذلك، سيتم تصنيف فيدرر الثالث عالميا والفائز الاحد بدورة هاله الالمانية التي تقام على الملاعب العشبية، في المركز الثاني في ويمبلدون خلف المصنف اول عالميا ديوكوفيتش، ما يعيد نادال للمركز الثالث، ويحتم عليه قرعة اقل مؤاتية له.

وختم نادال قائلا "لكن على اي حال، سواء كنت الرقم 2 أو الرقم 3، يتوجب علي أن العب في اعلى مستوى لي للتطلع إلى ما أطمح إليه".

ويأمل "الماتادور" الاسباني في أن يحرز لقبه الثالث في ويمبلدون بعد عامي 2008 و2010، بعدما كان فاز مؤخرا بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، للمرة الـ 12 في مسيرته الاحترافية.