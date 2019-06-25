ريو مرشحة لاستضافة سباق جائزة البرازيل الكبرى

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الاثنين أن هناك "نسبة 99 بالمئة" أن تستضيف ولاية ريو دي جانيرو جائزة البرازيل الكبرى بدءا من عام 2021 بدلا من ساو باولو حيث يقام السباق حاليا على حلبة إنترلاغوس.

وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحافي عقده برفقة الأميركي تشايس كاري الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد "لا نريد أن نخسر الفورمولا واحد. العقد مع ساو باولو ينتهي العام المقبل وقررنا ان نعيد الفورمولا واحد إلى ريو".

وتابع "(هناك) نسبة 99 بالمئة، ربما أكثر، إمكانية أن تستضيف ريو دي جانيرو الفورمولا واحد بدءا من 2021".

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واضاف "ستكون هذه الحال"، او نهاية اقامة السباق مستقبلا في البرازيل، علما بأن اي تأكيد رسمي لم يصدر من المجموعة الاميركية "ليبرتي ميديا" مالكة الحقوق التجارية لبطولة الفئة الاولى بشأن إنتقال جائزة البرازيل الكبرى إلى مدينة ريو التي تنظم كل عام كرنفال ريو دي جانيرو الشهير.

وتستقبل حلبة إنترلاغوس في ساو باولو سباق البرازيل منذ عام 1990، إلا ان العقد الذي يربطها مع البطولة العالمية ينتهي عام 2020، بدون ان يتوصل الطرفان حتى الآن إلى إتفاق لتجديده.

وكان بولسونارو الذي تولى رئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق ميشال تامر قد أعلن في 8 أيار/ مايو الماضي أن جائزة البرازيل الكبرى ستقام "بدءا من العام المقبل" في ريو، على حلبة ستبنى خلال ستة أو سبعة أشهر.

وكرر بولسونارو كلامه الاثنين لكن مع تغيير بسيط يكمن في تأخير عملية الانتقال الى ريو دي جانيرو الى عام 2021 بانتظار القرار النهائي لمديرين الفورمولا واحد بشأن إقامة السباق على حلبة إنترلاغوس أو على حلبة ريو الجديدة.