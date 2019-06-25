لاعبو التانجو يحتفلون بعيد ميلاد ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده وفريق برشلونة الإسباني اليوم 24 يونيو، بعيد ميلاده الـ32، وذلك خلال تواجده بالبرازيل ببطولة “كوبا أميركا”.

بعثة المنتخب الأرجنتيني، حرصت على إقامة احتفال مبسط لعيد ميلاد ليونيل ميسي قائد “التانجو”، الذي احتفل بعيد ميلاده، حيث يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة فنزويلا فى دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.

وكان منتخب الأرجنتين قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد حصوله على 4 نقاط عقب تحقيق فوز وحيد وتعادل وخسارة.

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والتقط اللاعب عدة صور مع تورتة عيد ميلاده داخل مقر إقامة البعثة.

ميسي كان قد شارك في فوز منتخب بلاده على نظيره القطري (2-0)، وتأهله إلى ربع نهائي بطولة “كوبا أميركا” المقامة في البرازيل، بعدما كان رفاق ميسي مهددين بالخروج المبكر من المسابقة القارية.

ويشكل تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي دفعة معنوية كبيرة لميسي، الباحث عن التتويج بأولى ألقابه الكبيرة مع منتخب بلاده لا سيما وأن قائد “راقصي التانجو”، على مشارف نهاية مسيرته الدولية.