ما هي علاقة راتب ليونيل ميسي بالتمييز بين الجنسين؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر حساب الأمم المتحدة على موقع التدوينات القصير “تويتر”، منشورا ضد التمييز في عالم كرة القدم، بين الجنسين من حيث الأجور، مع وضع صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، ومنتخب “التانجو”.

حساب المنظمة علق على الصورة بـ “تغريدة” جاء فيها: “يتقاضى لاعب كرة قدم على المستوى العالمي بين الرجال، مثل ليونيل ميسي، 84 مليون دولار سنويا (راتب + مكافآت)، بينما يبلغ الراتب الإجمالي لـ 1693 لاعبة كرة قدم من سبعة أكبر الدوريات العالمية لكرة القدم النسائية نحو (42.6) مليون دولار.

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المنظمة أضافت في التغريدة: منظمة المرأة في الأمم المتحدة تدعو إلى المساواة في الأجور في الألعاب الرياضية.

وتزامن نشر هذه التغريدة مع نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تقام في فرنسا.

يشار إلى أن الراتب السنوي للنجم ليونيل ميسي يعد الأكبر للاعبين حول العالم، إلا أن اللاعب يواجه حاليا انتقادات شديدة نظرا لتدوني مستوى منتخب بلاده خلال بطولة “كوبا أميركا” المقامة حاليا في البرازيل.