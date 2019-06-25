شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مدغشقر: نحترم بوروندي كثيرًا.. ووجودنا في أمم أفريقيا مكسب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي نيكولا ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، إن الفريق تعلم جيدًا من مباراة غينيا التي انتهت بالتعادل «2-2»، ويستعد جيدًا لمواجهة منتخب بوروندي.
وأضاف «ديبوي»، اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بوروندي: لدينا مران ختامي غدًا، ويجب أن نكون مستعدين نفسيًا وبدنيًا نظرًا لأهمية المباراة كونها أمام فريق قوى«.
وتابع: «بوروندي منافس قوي، الخطر يأتي إذا أعطينا تلك المباراة أقل من حقها، فنحن نحترم المنافس ونرفض التقليل من قوته، فهو يمتلك مهارات دفاعية وهجومية قوية جدًا».
وتابع: «نحن هنا في كأس الأمم الأفريقية، وهذا في حد ذاته مكسب كبير لنا تم بفضل اللاعبين، ويجب أن نركز في مواجهة بوروندي».
وقال: «منتخب مدغشقر ليس فريق النجم الواحد، بل يمتلك عدة نجوم بينهم تناغم، ويعملون بروح الفريق».
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