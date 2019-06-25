شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيمبابوي: سنقاتل أمام أوغندا لنحيي آمالنا في التأهل للدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، صنداي شيزامجا، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا، مؤكدًا أنه خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو.

وأوضح «شيزامجا» أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن الثلاث نقاط..

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وأضاف مدرب زيمبابوي أن فريقه لم يخلق العديد من الفرص في اللقاء السابق أمام مصر، ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد، لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب، حسب تعبيره.

ولفت «شيزامجا» إلى أن فريقه استعد جيدًا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه، مشددًا على أن فريقه يتعامل بشكل جيد في الوقت الحالي واللاعبون تناسوا تمامًا الخسارة أمام مصر.

واعتبر المدرب أن «خسارة اللقاء في الافتتاح تحدث كثيرًا لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد وفي لقاء أوغندا سيكون الشكل أفضل خاصة في الجانب الهجومي واستغلال الفرص التي تتاح للتسجيل، وهدف فريقي الحفاظ على آمال التأهل للدور الثاني».

واختتم «شيزامجا» بالتأكيد على أن في كرة القدم هناك لاعبين جيدين في الخلف وآخرين في الهجوم، وآنه لا يعلم ماذا سيحدث غدًا لاسيما وأن آخر لقاء جمع بين المنتخبين كان من ٩ سنوات والوضع تغير تمامًا، حسب قوله، موضحًا أنه يتمنى تحقيق الفوز.