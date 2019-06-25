شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: نسعى لتحسين الأداء أمام الكونغو.. المباراة صعبة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، إن الجميع داخل المنتخب يركز في مباراة الكونغو الديمقراطية منذ السبت الماضي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نركز في مواجهة الكونغو الديمقراطية من يوم السبت الماضي، فهو فريق جيد جدًا».

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وتابع: «المباراة صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز، والحميع جاهز لهذا اللقاء».

وواصل: «تابعنا مباراة الكونغو السابقة أمام أوغندا، وهو منافس جيد رغم الخسارة التي تعرض لها».

وأشار: «منتخبنا تأثر نسبيًا بضغوط مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، ونسعى لتحسين الأداء أمام الكونغو».