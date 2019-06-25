شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتحدث عن أنباء استبعاد عمرو وردة.. و«أنانية» صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن المنتخب جاهز تماماً لمواجهة الكونغو، وكل شيء سليم، ولا يعاني أي لاعب من مشاكل بدنية قبل مباراة الكونغو.

وأكد أجيري أن الفريق المنافس قوي للغاية، وظهر ذلك من خلال التحليل الفني، مضيفًا: «شاهدنا عدة مباريات للفريق، وهناك اليوم جلسة أخرى للمشاهدة، وهدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل».

وتابع«»أجيري«في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المقررة غدًا:»غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين، ومع توالي المباريات سيزيد التجانس، والفريق يؤدي مباريات قوية، وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة، واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة«.

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وأضاف مدرب الفراعنة، أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية، وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو، كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوي، والفريقان من وجهة نظره سيظهران بمستوى أفضل في لقاء الغد، لأن الهدف الرئيسي لكل منهما هو الفوز.

وواصل: «مصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصه في التأهل».

وقال أجيري إنه لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة، فهو لاعب من بين ٢٣ لاعبًا، مضيفًا: «لا أعرف شئ عن أنباء استبعاده من القائمة، والتي تحدث عنها البعض، والأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تمامًا، ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدًا، ولكنه حتى الآن مع الفريق».

وشدد مدرب الفراعنة على أن محمد صلاح لاعب مهم ويعمل جيدًا بروح الفريق وملتزم تمامًا، صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض، ولا توجد مشاكل«.

وأضاف أن حجازي جاهز لمباراة الكونغو، وسيلعب لقاء الكونغو بواقي للأنف، ومن الناحية الطبية فهو جاهز تمامًا.