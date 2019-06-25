ثلاثي الأهلى يخضع لقياسات بدنية اليوم...

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جدة - عمرو شويل يخضع ثلاثي الأهلى صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لقياسات بدنية اليوم، بعد غيابهم عن مران الفريق أمس وحصولهم على إذن من الجهاز الفني لظروف خاصة .

واشتمل مران الأهلي أمس على القياسات البدنية فقط، واستعان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بأجهزة جديدة في المران للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين في مستهل فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الأهلي في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل للدخول في معسكر تدريبي يشتمل على بعض التجارب الودية.

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فيما خضع جميع اللاعبين للقياسات البدنية باستثناء الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا، الذين حصلوا على إذن للغياب على أن ينتظموا في مران الفريق اليوم.