شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اختبارات الناشئين فى النادى الأهلي للمراحل السنية المختلفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الأهلى بدء اختبارات النادي يوم السبت المقبل الموافق 30 يونيو وتستمر يومي الأحد والاثنين الموافقين 1 و 2 يوليو المقبل للمراحل السنية 2009-2008-2007-2006 .

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وتتواصل الاختبارات أيام الثلاثاء، والأربعاء ، والخميس الموافقين 3و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنية 2005-2004-2003-2002 .

كما تتواصل أيام السبت، والأحد والاثنين 7و8 و 9 من يوليو المقبل للمراحل السنية 2001-2000-1999.