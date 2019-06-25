شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اختبارات الناشئين فى النادى الأهلي للمراحل السنية المختلفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الأهلى بدء اختبارات النادي يوم السبت المقبل الموافق 30 يونيو وتستمر يومي الأحد والاثنين الموافقين 1 و 2 يوليو المقبل للمراحل السنية 2009-2008-2007-2006 .
وتتواصل الاختبارات أيام الثلاثاء، والأربعاء ، والخميس الموافقين 3و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنية 2005-2004-2003-2002 .
كما تتواصل أيام السبت، والأحد والاثنين 7و8 و 9 من يوليو المقبل للمراحل السنية 2001-2000-1999.
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